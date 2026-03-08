Rubriques

Richard Michaels quitte l'ambassade US, Kim McClure prend le relais

Après plus d'un an à la tête de l'ambassade des États-Unis en qualité de Chargé d'affaires, Richard C. Michaels s'apprête à rejoindre Washington pour un nouveau poste dédié à l'Afrique de l'Ouest et à la diplomatie publique. 

Richard C. Michaels © republicoftogo.com

Son adjointe, Kim McClure, assurera l'intérim dans l'attente de la nomination d'un nouvel ambassadeur.

« Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Je pars pour Washington, mais je soutiendrai le Togo de loin », a déclaré M. Michaels.

Il se félicite de la mise en oeuvre de plusieurs projets : la collaboration entre la Garde nationale du Dakota du Nord et le ministère de la Sécurité pour la construction d'un centre d'opérations d'urgence, ainsi que le lancement de la toute première Chambre de commerce américaine au Togo.

Kim McClure, a d'emblée affiché trois priorités : conclure davantage d'accords commerciaux entre entreprises américaines et togolaises, renforcer la coopération sécuritaire et bâtir des partenariats avec la prochaine génération de dirigeants togolais.

Depuis le départ d'Elizabeth Fitzsimmons en 2024, le poste d'ambassadeur des États-Unis au Togo reste vacant dans l'attente d'une nomination.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Ankara fait du Togo sa vitrine africaine

Ankara fait du Togo sa vitrine africaine

Les relations entre la Turquie et l'Afrique, et plus particulièrement avec le Togo, étaient jeudi soir au cœur d’une rencontre du Club diplomatique de Lomé (CDL), en présence du ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, et de l'ambassadrice de Turquie, Muteber Kılıç.

Nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo

Nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo

Le président de la République, Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové a reçu jeudi quatre nouveaux chefs de mission diplomatique : Ali Ghomshi (Iran), David Kabré (Burkina Faso), Gaston Gakosso (Congo) et Jürgen Heissel (Autriche).

Savi de Tové reçoit trois nouveaux chefs de mission diplomatique

Savi de Tové reçoit trois nouveaux chefs de mission diplomatique

Le président de la République Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové a reçu mercredi les lettres de créance de trois nouveaux chefs de mission diplomatique : Jacob Linulf (Danemark), Musu Jatu Ruhle (Libéria) et Muhannad M. A. Alhammouri (Palestine).

