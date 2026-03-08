Richard Michaels quitte l'ambassade US, Kim McClure prend le relais

Après plus d'un an à la tête de l'ambassade des États-Unis en qualité de Chargé d'affaires, Richard C. Michaels s'apprête à rejoindre Washington pour un nouveau poste dédié à l'Afrique de l'Ouest et à la diplomatie publique.

Son adjointe, Kim McClure, assurera l'intérim dans l'attente de la nomination d'un nouvel ambassadeur.

« Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Je pars pour Washington, mais je soutiendrai le Togo de loin », a déclaré M. Michaels.

Il se félicite de la mise en oeuvre de plusieurs projets : la collaboration entre la Garde nationale du Dakota du Nord et le ministère de la Sécurité pour la construction d'un centre d'opérations d'urgence, ainsi que le lancement de la toute première Chambre de commerce américaine au Togo.

Kim McClure, a d'emblée affiché trois priorités : conclure davantage d'accords commerciaux entre entreprises américaines et togolaises, renforcer la coopération sécuritaire et bâtir des partenariats avec la prochaine génération de dirigeants togolais.

Depuis le départ d'Elizabeth Fitzsimmons en 2024, le poste d'ambassadeur des États-Unis au Togo reste vacant dans l'attente d'une nomination.