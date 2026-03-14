Un émissaire américain à Lomé

Le président du Conseil Faure Gnassingbé a reçu vendredi Christian Jové Ehrhardt, sous-Secrétaire d'État adjoint au Bureau de la population, des réfugiés et des migrations, en visite de travail à Lomé.

Les échanges ont porté sur le partenariat entre Washington et Lomé.

Cette coopération se décline sur plusieurs fronts : sécurité et lutte contre le terrorisme dans la région des Savanes via le Programme d'urgence (PURS) et le Mécanisme de stabilité des États côtiers (MSEC) ; coopération militaire sous l'égide d'AFRICOM pour soutenir la stabilité régionale ; et développement social à travers des programmes dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la gouvernance.

Dans un contexte géopolitique international troublé, les deux pays entendent approfondir leur partenariat, confirmant la place du Togo comme allié historique des États-Unis en Afrique de l'Ouest.