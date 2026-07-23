Fin de mission
Turn over dans les postes diplomatiques. Après l’ambassadeur d’Allemagne, puis celui de l’UE, c’est au tour du français, Augustin Favereau de quitter le Togo.
Turn over dans les postes diplomatiques. Après l’ambassadeur d’Allemagne, puis celui de l’UE, c’est au tour du français, Augustin Favereau de quitter le Togo.
Sa mission de 4 ans touche à sa fin. Il rejoindra prochainement l’administration centrale à Paris.
Pour l’une de ses dernières visites, il s’est rendu mercredi à Aného où la coopération française a été particulièrement active. Qu’il s’agisse de la décentralisation ou de la culture avec le Musée d'histoire du Vodou et des arts qui ouvrira bientôt ses portes.
Son successeur à Lomé est l’actuel ambassadeur de France en Guinée équatoriale.