Fin de mission

Turn over dans les postes diplomatiques. Après l’ambassadeur d’Allemagne, puis celui de l’UE, c’est au tour du français, Augustin Favereau de quitter le Togo.

Sa mission de 4 ans touche à sa fin. Il rejoindra prochainement l’administration centrale à Paris.

Pour l’une de ses dernières visites, il s’est rendu mercredi à Aného où la coopération française a été particulièrement active. Qu’il s’agisse de la décentralisation ou de la culture avec le Musée d'histoire du Vodou et des arts qui ouvrira bientôt ses portes.

Son successeur à Lomé est l’actuel ambassadeur de France en Guinée équatoriale.