Ghana : Lomé réaffirme son attachement à un règlement pacifique

Le Togo a reçu, le 20 février dernier, une notification officielle des autorités du Ghana annonçant leur décision d’engager une procédure d’arbitrage international concernant la délimitation de la frontière maritime entre les deux États.

La démarche s’appuie sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) du 10 décembre 1982.

Le différend remonte à plusieurs incidents maritimes survenus entre novembre 2016 et mai 2018 dans une zone maritime non délimitée. Ces événements avaient conduit les deux pays à ouvrir, dès juin 2018, des négociations bilatérales à travers la Commission nationale des frontières maritimes du Togo et la Ghana Boundary Commission, en vue d’aboutir à une solution consensuelle.

Lors d’une réunion plénière tenue à Accra en août 2019, les deux parties s’étaient engagées à éviter toute action en mer susceptible de nuire au climat de fraternité et de coopération.

En choisissant la voie de l’arbitrage, Accra marque une rupture avec le cadre des discussions bilatérales en cours. Le gouvernement togolais indique, dans un communiqué publié mercredi, prendre acte de cette décision tout en réaffirmant son attachement au règlement pacifique des différends, au bon voisinage et au respect des principes de justice et d’équité consacrés par le droit international.

Lomé souligne sa volonté de voir ce différend maritime traité dans le strict respect des dispositions de la CNUDM et des engagements internationaux liant les deux États.