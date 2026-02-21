Rubriques

Tendances:
Diplomatie

Le Togo et le Danemark réaffirment leurs engagements communs

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, reçu les copies figurées des lettres de créance de Jakob Linulf, ambassadeur désigné du Royaume du Danemark.

Robert Dussey et Jakob Linulf © DR

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, reçu les copies figurées des lettres de créance de Jakob Linulf, ambassadeur désigné du Royaume du Danemark.

À cette occasion, M. Dussey a salué l’engagement commun des deux pays à consolider davantage les liens d’amitié et de coopération qui les unissent. 

Les échanges ont mis en lumière la détermination des deux États à renforcer une coopération pragmatique, axée sur des priorités communes telles que le développement durable, la gouvernance, la croissance économique inclusive et la stabilité régionale.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Week-end prolongé

Week-end prolongé

L’ambassade des États-Unis et les services consulaires sont est fermés lundi à l’occasion du Presidents’ Day.

Renforcement de la coopération avec l'AIEA

Renforcement de la coopération avec l'AIEA

Rafael Grossi, le directeur générale de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) s’est entretenu le 9 février à Vienne (Autriche) avec Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.