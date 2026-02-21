Le Togo et le Danemark réaffirment leurs engagements communs
Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, reçu les copies figurées des lettres de créance de Jakob Linulf, ambassadeur désigné du Royaume du Danemark.
Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, reçu les copies figurées des lettres de créance de Jakob Linulf, ambassadeur désigné du Royaume du Danemark.
À cette occasion, M. Dussey a salué l’engagement commun des deux pays à consolider davantage les liens d’amitié et de coopération qui les unissent.
Les échanges ont mis en lumière la détermination des deux États à renforcer une coopération pragmatique, axée sur des priorités communes telles que le développement durable, la gouvernance, la croissance économique inclusive et la stabilité régionale.