L’Afrique veut rester maître de son destin

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, s’est exprimé à la tribune des Nations Unies jeudi au nom du président Faure Gnassingbé.

Un discours prononcé à l’occasion de la 78e session de l’Assemblée générale.

L’Afrique fait face à une forte vulnérabilité, a indiqué M. Dussey : faible niveau de développement, crises sanitaires de grande envergure, changement climatique, perturbation des chaines d’approvisionnement alimentaires mondiales, désinformation, conflits armés, terrorisme …

Sur cette question, la menace de vos l’Afrique devenir un sanctuaire du terrorisme international et de demeurer le maillon le plus faible du système sécuritaire mondial, a mis en garde le ministre.

Pour y répondre, le Togo a pris des mesures qui comprennent un renforcement de la présence militaire, mais également un développement économique et social des régions frappées par les groupes terroristes.

Dans un environnement continental aux défis pléthoriques et caractérisé par l’expansion du terrorisme international et l’émergence de nouvelles zones de tension, l’Afrique cherche sa propre voie et le Togo soutient les efforts de paix en Afrique, a souligné Robert Dussey.

‘Nous devons investir plus dans la paix que nous n’investissons dans la guerre. Si les protagonistes des différents conflits dans le monde nous écoutent, je voudrais leur dire que la guerre est une négation de la dignité de la personne humaine. Emmanuel Kant ce grand philosophe des lumières disait : Si les décideurs de la guerre pouvaient envoyer leurs propres enfants au front , jamais il y aurait la guerre . Le Togo est un pays de paix et le Togo s’oppose à la guerre quelque soit ses raisons’, a martelé le chef de la diplomatie togolaise.

La paix est dans l’ADN du peuple togolais. Et M. Dussey de rappeler les médiations menées avec succès par son pays ces dernières décennies.

Le ministre a repris les arguments déjà énoncés à maintes reprises : l’Afrique ne veut plus des ingérences extérieures, l’Afrique veut rester elle-même et maitre de son destin.

Le temps où d’autres entités prétendaient parler au nom d’une Afrique qu’elles n’écoutent même pas ici aux Nations Unies et sur la scène internationale est révolu.

A bon entendeur, salut !