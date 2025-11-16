Rubriques

Tendances:
Diplomatie

L’AJC en mission à Lomé pour renforcer les relations avec le Togo

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a accueilli samedi à Lomé une importante délégation de l’American Jewish Committee (AJC), l’une des plus influentes organisations juives au monde.

La délégation de l'AJC en compagnie de Robert Dussey samedi à Lomé © DR

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a accueilli samedi à Lomé une importante délégation de l’American Jewish Committee (AJC), l’une des plus influentes organisations juives au monde.

Au cœur des échanges : le renforcement du dialogue inter-religieux, la coopération avec la communauté juive américaine et le soutien à la coexistence pacifique entre les peuples. Les discussions ont également porté sur les relations avec Israël, un axe de plus en plus affirmé de la diplomatie togolaise.

Créée en 1906 à New York à la suite des pogroms contre les communautés juives en Europe de l’Est, l’AJC œuvre depuis plus d’un siècle pour la défense des droits des Juifs, la promotion des libertés fondamentales et le dialogue entre les nations.

Présente dans plus de 30 pays, l’organisation est connue pour son action diplomatique auprès des gouvernements et des institutions internationales, et pour son rôle moteur dans les Accords d’Abraham, qui ont ouvert une ère nouvelle de coopération entre Israël et plusieurs pays arabes.

L’AJC, qui a son siège à New York, se positionne aujourd’hui comme un pont entre les cultures et les religions, une vision que partage pleinement le Togo, engagé depuis plusieurs années dans une diplomatie de paix et de dialogue.

'Le Togo croit profondément à la coexistence entre les peuples et au respect des différences. C’est la condition d’un monde plus stable et plus humain', a déclaré Robert Dussey à l’issue de la rencontre.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un accord-cadre signé à Doha sous la médiation du Togo

Un accord-cadre signé à Doha sous la médiation du Togo

Un pas de plus vers la paix en République Démocratique du Congo. Le gouvernement congolais et le mouvement rebelle M23 ont signé, samedi à Doha, un accord-cadre visant à mettre fin aux combats meurtriers dans l’est du pays, qui ont déjà fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de centaines de milliers de civils depuis le début de l’année.

Canada, Pakistan, Ghana : trois nouveaux ambassadeurs accrédités

Canada, Pakistan, Ghana : trois nouveaux ambassadeurs accrédités

Le président de la République, Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové, a reçu ce mercredi les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Togo : Myriam Montrat pour le Canada, Najeeb Durrani pour le Pakistan, et George Kofi Nfojoh pour le Ghana.

Rencontre entre Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron

Rencontre entre Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, prend part jeudi à Paris à la Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, organisée conjointement par la France et le Togo, en sa qualité de médiateur de l’Union africaine pour la crise entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.