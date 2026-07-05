L'Égypte plaide pour un dialogue institutionnalisé Afrique-Moyen-Orient

Lors de la la Conférence ministérielle de l'Alliance Politique Africaine (APA) tenue à Lomé jeudi dernier, l'ambassadeur d'Égypte au Togo, Ahmed Mohamed Eid Moustapha, a prononcé un discours remarqué, saluant le rôle croissant du Togo en matière de médiation et de dialogue, tout en appelant à l'institutionnalisation des relations entre l'Afrique et le Moyen-Orient.

Le représentant égyptien a posé un constat simple : le Moyen-Orient et l'Afrique ne sont plus deux espaces séparés. Sécurité maritime, échanges commerciaux, énergie, chaînes d'approvisionnement, les liens sont désormais structurels. Les perturbations de la navigation en mer Rouge ont eu des répercussions directes sur les économies africaines, rappelant que les crises régionales n'ont plus de frontières.

L'Égypte a réaffirmé sa conviction fondamentale : aucune paix durable au Moyen-Orient ne sera possible sans un règlement juste et global de la question palestinienne. « L'absence d'un règlement fournit un terrain propice aux discours extrémistes ».

L'Égypte a également mis en lumière son initiative de créer le Conseil des États arabes et africains riverains de la mer Rouge et du Golfe d'Aden, destiné à promouvoir la coopération maritime, préserver la liberté de navigation et renforcer la sécurité dans cette zone stratégique pour l'ensemble du continent africain.

Concernant le détroit d’Hormuz, le diplomate a rappelé le principe de libre circulation internationale.

Pour Le Caire, la conférence de Lomé doit marquer le point de départ d'un dialogue institutionnalisé entre l'Afrique et le Moyen-Orient, consacré à la sécurité maritime, à l'énergie, à la sécurité alimentaire et à la lutte contre le terrorisme.

« L'Afrique ne souhaite pas seulement être consultée lorsque les crises éclatent. Elle souhaite contribuer à leur prévention et faire entendre sa propre vision », a conclu le représentant égyptien, réaffirmant la disponibilité du Caire à travailler avec ses partenaires africains pour construire ce dialogue sur des bases durables.