Le plaidoyer de Dussey pour sauver le Sahel

Dans une tribune publiée dans The National Interest - magazine américain spécialisé dans les affaires étrangères et la sécurité nationale - le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, alerte sur l'expansion du jihadisme en Afrique de l'Ouest, qu'il présente comme une menace directe pour les intérêts sécuritaires américains, et non comme un simple problème régional lointain.

Il salue les premiers pas de rapprochement entrepris récemment par Washington avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, après des années d'isolement diplomatique jugées contre-productives, mais estime que ces gestes restent insuffisants face à la montée en puissance du JNIM, affilié à Al-Qaïda au Sahel, et à l'extension des attaques jihadistes vers les pays côtiers, dont le Togo.

L'auteur appelle les États-Unis à un engagement à la hauteur de la crise, articulé autour de trois axes concrets qu'il détaille dans l'article, notamment le renforcement de la coopération militaire et du soutien à la force conjointe des États du Sahel.

The National Interest est un magazine américain de politique étrangère et de relations internationales, connu pour publier des analyses et tribunes de personnalités politiques, diplomates et experts en sécurité du monde entier, souvent orientées vers les intérêts stratégiques américains.