L’ONU soutient les efforts du Togo pour la paix dans les Grands Lacs

En visite à Lomé à l’occasion du Lomé Peace and Security Forum, l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, a salué l'engagement du président du Conseil, Faure Gnassingbé, en faveur de la stabilité régionale.

Huang Xia © Eskinder Debebe/UN

Lors d’une audience, Huang Xia a réaffirmé le soutien des Nations unies au président du Conseil, désigné par l’Union africaine comme médiateur de la crise entre la RDC et le Rwanda. 

Des progrès ont été réalisés pour parvenir à la paix et au désarmement des rebelles du M23. Mais le chemin est encore long.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a accueilli dimanche une délégation ministérielle composée des chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans un contexte régional marqué par la recherche de solutions concertées en matière de sécurité et d’intégration sous-régionale.

Simon Seroussi, le nouvel ambassadeur d’Israël au Togo, a pris part ce week-end à la deuxième édition du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité (LPSF), exprimant son admiration pour l’initiative togolaise et son espoir de voir les relations israélo-togolaises se renforcer sur les fronts sécuritaire, économique et technologique.

À l’ouverture de la deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum (LPSF), samedi à Lomé, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a livré une allocution forte et lucide, appelant les pays africains à repenser en profondeur leur approche de la paix et de la sécurité.

