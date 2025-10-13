L’ONU soutient les efforts du Togo pour la paix dans les Grands Lacs

En visite à Lomé à l’occasion du Lomé Peace and Security Forum, l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, a salué l'engagement du président du Conseil, Faure Gnassingbé, en faveur de la stabilité régionale.

Lors d’une audience, Huang Xia a réaffirmé le soutien des Nations unies au président du Conseil, désigné par l’Union africaine comme médiateur de la crise entre la RDC et le Rwanda.

Des progrès ont été réalisés pour parvenir à la paix et au désarmement des rebelles du M23. Mais le chemin est encore long.