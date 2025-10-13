Les chefs de la diplomatie des pays de l'AES reçus par Faure Gnassingbé

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a accueilli dimanche une délégation ministérielle composée des chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans un contexte régional marqué par la recherche de solutions concertées en matière de sécurité et d’intégration sous-régionale.

La délégation comprenait Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Karamoko Jean Marie Traoré, ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, ainsi que Bakary Yaou Sangaré, ministre nigérien des Affaires étrangères et de la Coopération.

Cette visite s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens de solidarité entre États voisins, confrontés à des défis communs, notamment la lutte contre l’insécurité et la promotion de l’intégration régionale.

À l’issue de leur entretien, le chef de la diplomatie malienne a salué la tenue du Forum de Lomé pour la paix et la sécurité, dont la deuxième édition s’est achevée ce week-end dans la capitale togolaise.

« Nous avons exprimé à Faure Gnassingbé notre sincère appréciation pour l’invitation et la participation de nos États à ce forum. Nous lui avons adressé nos chaleureuses félicitations pour la réussite de cet événement, qui confirme le rôle du Togo comme terre de paix, de dialogue et de tolérance », a déclaré Abdoulaye Diop.

Au-delà du forum, les ministres ont évoqué des questions stratégiques liées à la coopération régionale, à la sécurité frontalière et à la nécessité de solutions africaines aux défis africains.

La délégation a également transmis à Faure Gnassingbé les salutations fraternelles des présidents Assimi Goïta (Mali), Ibrahim Traoré (Burkina Faso) et Abdrahmane Tchiani (Niger), réaffirmant ainsi l’attachement des trois pays sahéliens à une coopération étroite avec le Togo.