Rubriques

Tendances:
Diplomatie

L'UNFPA et le Togo accélèrent leur collaboration

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu mardi la secrétaire générale adjointe des Nations unies et directrice exécutive de l’UNFPA, Diène Keita.

Diène Keita © DR

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu mardi la secrétaire générale adjointe des Nations unies et directrice exécutive de l’UNFPA, Diène Keita.

Au centre des échanges : le partenariat entre le Togo et l’UNFPA, en particulier les actions en faveur de l’éducation des jeunes. 

Diène Keita a salué les avancées enregistrées par le pays.

Selon elle, « le Togo est un champion, non seulement de l’éducation, mais aussi de l’échange entre les cultures, les continents et avec la diaspora ». `

Elle a souligné la volonté partagée d’aller plus loin dans l’accompagnement des jeunes et dans le développement de nouvelles initiatives.

Diène Keita se trouve au Togo à l’occasion du 9e congrès panafricain.

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) est l’agence de l’ONU chargée des questions de population, de santé sexuelle et reproductive et d’égalité de genre. Il travaille pour que chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement soit sûr et que chaque jeune ait les moyens de réaliser son potentiel.

L’UNFPA soutient les pays dans la planification familiale, la santé maternelle, la protection des droits des femmes et des filles, ainsi que la production de données démographiques utiles aux politiques publiques.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Lomé, capitale du panafricanisme

Lomé, capitale du panafricanisme

Le 9e Congrès panafricain s’est ouvert lundi à Lomé en présence de Francia Elena Márquez, vice-présidente de Colombie.

Renouveau panafricain

Renouveau panafricain

Le 9e Congrès panafricain s’ouvre lundi à Lomé pour quatre jours de débats, réunissant officiels, chercheurs, représentants de la diaspora et militants venus de tout le continent.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.