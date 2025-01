La Chine célèbre l’arrivée de l’année du serpent

L’ambassadeur chinois au Togo, Weidong Chao, a donné le coup d’envoi du Nouvel An lors d’une réception dimanche soir.

La nouvelle année chinoise débutera le 28 janvier.

L’année du serpent, selon le calendrier lunaire chinois, est l’une des 12 années du cycle zodiacal chinois. Le serpent, un animal symbolique dans la culture chinoise, représente des traits tels que l’intelligence, la sagesse, la subtilité et la résilience. L’année du serpent est souvent perçue comme une période de renouveau, d’introspection, et d’adaptation aux changements.

Dans la tradition chinoise, le serpent est une créature fascinante et ambivalente. Associé à la fois à la sagesse et au mystère, il est considéré comme un animal de transformation, capable de se régénérer en muant. Cette capacité symbolise le renouveau personnel, l’évolution et la capacité à surmonter les défis.

L’année du serpent est également une période propice pour réfléchir et planifier soigneusement les actions à venir. Contrairement à des années plus turbulentes, comme celles du dragon, l’année du serpent est marquée par une énergie plus calme, mais tout aussi puissante, favorisant la stratégie et la persévérance.

Dans le cadre d’une année du serpent, les entreprises et les gouvernements en Chine mettent souvent l’accent sur la planification stratégique et les initiatives de long terme. Ce symbolisme peut influencer les politiques économiques, les projets de développement, ainsi que les décisions diplomatiques.