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Lavrov confirme l'ouverture d'une ambassade russe à Lomé

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a confirmé en fin de semaine l'ouverture prochaine de quatre nouvelles missions diplomatiques en Afrique : en Gambie, au Libéria, au Togo et aux Comores. Une annonce qui avait été faite une première fois en décembre dernier au Caire, en marge du Forum de partenariat Russie-Afrique.

Sergueï Lavrov © republicoftogo.com

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a confirmé en fin de semaine l'ouverture prochaine de quatre nouvelles missions diplomatiques en Afrique : en Gambie, au Libéria, au Togo et aux Comores. Une annonce qui avait été faite une première fois en décembre dernier au Caire, en marge du Forum de partenariat Russie-Afrique.

Avec 45 ambassades déjà actives sur le continent, Moscou portera ainsi son empreinte diplomatique africaine à 49 missions permanentes, une couverture quasi totale qui traduit une stratégie d'implantation méthodique et bien financée.

Pour le Togo, l'ouverture d'une ambassade russe à Lomé n'est pas une surprise. Les relations entre les deux pays se sont renforcées ces dernières années dans plusieurs domaines : coopération militaire, formation, éducation.

Cette expansion diplomatique s'inscrit dans la dynamique plus large du soft power russe en Afrique, Maisons russes, bourses d'études, qui vise à séduire des gouvernements africains.

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