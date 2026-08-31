Le pari diplomatique et économique du Togo

Un petit pays d'Afrique de l'Ouest à la table des grandes puissances eurasiatiques. En participant au 26ᵉ sommet de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) à Bichkek, aux côtés de la Chine, de la Russie ou de l'Inde, le Togo confirme une stratégie diplomatique assumée depuis plusieurs années : diversifier ses alliances pour maximiser ses marges de manœuvre. Décryptage d'un calcul à la fois politique et économique.

Sur le plan politique, l'intérêt est d'abord symbolique, mais un symbole qui compte. Seuls deux pays africains, le Togo et l'Égypte, ont été invités à ce sommet. Pour Lomé, c'est une reconnaissance directe de son positionnement international, construit patiemment ces dernières années à travers une diplomatie de médiation active, du dossier malien aux tensions AES-Cédéao, en passant par la médiation confiée par l'Union africaine dans les Grands Lacs.

Siéger aux côtés des chefs d'État eurasiatiques offre au Togo une tribune pour porter la voix du Sud Global sur des enjeux structurants : réforme de la gouvernance mondiale, création d'une architecture financière alternative, lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité.

Le pays y défendra également la cause plus spécifique de l'Afrique de l'Ouest, confrontée à une insécurité persistante, une manière de s'ériger en porte-voix régional sur la scène internationale.

Stratégie de diversification

Sur le plan économique, l'enjeu est tout aussi concret. Le Togo entretient déjà des relations bilatérales solides avec plusieurs membres de l'OCS.

Avec la Chine, les échanges ont atteint 5,4 milliards de dollars en 2025, en hausse de 55 % sur un an, une dynamique portée notamment par un bond spectaculaire des exportations togolaises vers Pékin.

Avec la Russie, la relation se réchauffe également : Faure Gnassingbé a rencontré Vladimir Poutine à Moscou en novembre 2025, et les deux pays travaillent à l'ouverture de leurs ambassades respectives. L'Inde, de son côté, reste un partenaire commercial et technologique en développement pour l'Afrique de l'Ouest.

Participer à l'OCS permet donc à Lomé de consolider ces liens bilatéraux dans un cadre multilatéral, tout en explorant de nouvelles opportunités : investissements dans les infrastructures, financement de projets, transfert de technologies, ou encore accès à de nouveaux marchés d'exportation pour ses filières agricoles.

Le vrai atout du Togo réside cependant ailleurs : dans sa capacité à parler à tout le monde sans s'enfermer dans un camp.

Le pays cultive simultanément des relations avec les États-Unis, la France, la Chine, la Russie et l’Inde, une diplomatie de la diversification qui lui permet de multiplier les leviers de coopération sans dépendre exclusivement d'un seul partenaire.

Dans un contexte mondial marqué par la recomposition des alliances et la montée en puissance du Sud Global, cette position d'équilibriste constitue potentiellement un avantage stratégique, à condition de savoir la faire fructifier sans jamais s'aliéner l'un ou l'autre de ses partenaires historiques.

Enfin, ce sommet s'inscrit dans une dynamique plus large : l'OCS affiche la volonté d'établir un partenariat structuré avec l'Union africaine.

Si cette ambition se concrétise, le Togo, déjà présent dans les cercles de discussion de l'organisation, pourrait se retrouver en position favorable pour peser sur les contours de cette future coopération Asie-Afrique, un pari sur l'avenir qui pourrait, à terme, dépasser largement le symbole d'une simple invitation à Bichkek.

Les dirigeants chinois Xi Jinping, iranien Massoud Pezeshkian et russe Vladimir Poutine se retrouvent lundi pour le sommet.