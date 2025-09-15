Rubriques

Tendances:
Diplomatie

Le représentant du Vatican à Lomé les 23 et 24 septembre

Le Nonce Apostolique près le Togo et le Bénin, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, effectuera une visite à Lomé les 23 et 24 septembre prochains.

Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi © Emmanuel Pita/republicoftogo.com

Le Nonce Apostolique près le Togo et le Bénin, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, effectuera une visite à Lomé les 23 et 24 septembre prochains.

L'ambassadeur du Saint-Siège arrive avec un agenda riche, marqué par plusieurs rencontres et visites pastorales.

Au programme figurent notamment des échanges avec le clergé. Il visitera également la Cathédrale de Lomé et le petit séminaire Saint Pie X d’Agoènyivé.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Indépendance de la justice : le Togo défend sa souveraineté

Indépendance de la justice : le Togo défend sa souveraineté

Le ministère togolais des Affaires étrangères a convoqué vendredi l’ambassadeur de l’Union européenne à Lomé, à la suite d’une résolution adoptée par le Parlement européen. Pour les autorités, ce texte constitue une ingérence manifeste dans un dossier strictement judiciaire et souverain.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.