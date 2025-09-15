Le représentant du Vatican à Lomé les 23 et 24 septembre

Le Nonce Apostolique près le Togo et le Bénin, Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, effectuera une visite à Lomé les 23 et 24 septembre prochains.

L'ambassadeur du Saint-Siège arrive avec un agenda riche, marqué par plusieurs rencontres et visites pastorales.

Au programme figurent notamment des échanges avec le clergé. Il visitera également la Cathédrale de Lomé et le petit séminaire Saint Pie X d’Agoènyivé.