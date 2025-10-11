Le Togo au cœur de la réflexion stratégique pour la stabilité africaine

La capitale togolaise abrite, ce samedi et dimanche, la deuxième édition du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité (LPSF II), un rendez-vous de haut niveau qui rassemble les acteurs africains et internationaux engagés dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la gouvernance sur le continent.

Placée sous le thème : « L’Afrique face aux défis sécuritaires complexes : comment renforcer et rendre durable la paix et la stabilité dans un monde en mutation ? », cette nouvelle édition se tient dans un contexte de tensions internationales croissantes, de crises régionales récurrentes et de résurgence des rivalités géopolitiques.

Initié en 2023 par le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, et le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, le Forum s’est imposé dès sa première édition comme un cadre africain de référence pour la réflexion, la concertation et la coopération en matière de paix et de sécurité.

L’édition 2024 ambitionne de :

Analyser les causes profondes et les dynamiques globales des crises sécuritaires ;

Proposer des réponses adaptées et durables pour renforcer la résilience des États africains ;

Offrir un cadre de dialogue multi-acteurs entre gouvernements, institutions régionales et société civile ;

Explorer les enjeux liés à l’intelligence artificielle, notamment son utilisation responsable dans les domaines de la paix et de la prévention des conflits.

Des résultats concrets attendus

Les travaux du forum devraient déboucher sur une compréhension partagée des menaces sécuritaires contemporaines ;

Organisé à l’hôtel 2 Février à Lomé, le LPSF II attend la présence de nombreux responsables politiques, diplomatiques et institutionnels de premier plan, venus d’Afrique et d’ailleurs.

Objectif: faire du Forum un pilier de la diplomatie africaine en matière de paix et de sécurité, dans un monde en mutation rapide.