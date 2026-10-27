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Le Togo défend ses priorités au troisième sommet Russie-Afrique

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, est arrivé mardi à Moscou. Il participera les 28 et 20 octobre au troisième sommet Russie-Afrique.

Faure Gnassingbé à son arrivée mardi à Moscou © RIA NOVOSTI

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, est arrivé mardi à Moscou. Il participera les 28 et 20 octobre au troisième sommet Russie-Afrique.

Le Togo arrive avec des objectifs précis, tirés de la Feuille de route gouvernementale : la sécurité alimentaire et l’accès aux intrants agricoles, la formation technique et scientifique des jeunes, l’énergie, ainsi que la promotion de sa plateforme logistique et portuaire, présentée comme une porte d’entrée vers les marchés de la sous-région. Faure Gnassingbé doit également présenter les opportunités d’investissement du pays.

Lomé inscrit cette participation dans sa diplomatie de partenariats diversifiés, soulignant qu’elle reste cohérente avec ses engagements envers l’ensemble de ses partenaires.

Les relations entre le Togo et la Russie se sont nettement renforcées ces derniers mois. La visite officielle de Faure Gnassingbé à Moscou en novembre 2025 a débouché sur la création d’une commission mixte, dont la première session s’est tenue à Lomé fin septembre.

Un projet de corridor logistique destiné à acheminer des marchandises russes vers le Sahel via le port de Lomé y a notamment été évoqué.

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