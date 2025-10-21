Rubriques

Tendances:
Diplomatie

Le Togo et la France organisent une conférence à Paris

La France et le Togo s’apprêtent à co-organiser une conférence internationale dédiée à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Parvenir à une paix durable © republicoftogo.com

La France et le Togo s’apprêtent à co-organiser une conférence internationale dédiée à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs.

L’événement, prévu pour le 30 octobre prochain à Paris, vise à mobiliser la communauté internationale autour de la situation humanitaire et sécuritaire qui continue d’opposer la République Démocratique du Congo (RDC) au Rwanda.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre des efforts de médiation en cours, menés notamment par les États-Unis, le Qatar et l’Union africaine. Cette dernière a d’ailleurs désigné le Togo comme acteur clé pour contribuer à l’apaisement des tensions entre les différentes parties. Lomé, déjà très engagé dans la résolution de la crise, entend jouer un rôle central aux côtés de Paris pour faire avancer les pourparlers.

Au cœur des discussions figurera l’urgence d’une réponse concrète de la part des États participants en faveur de la paix dans l’Est de la RDC. Les organisateurs souhaitent voir émerger des engagements clairs, en soutien au processus de cessez-le-feu et à la médiation internationale en cours.

La conférence abordera également la question humanitaire, avec pour ambition de coordonner des actions immédiates pour venir en aide aux populations touchées par le conflit dans la région des Grands Lacs.

Cette rencontre de haut niveau constitue aussi une opportunité pour le Togo de présenter ses propositions de sortie de crise. Fort de sa posture neutre et de son implication diplomatique croissante sur le continent, Lomé veut mettre à profit cette plateforme pour encourager un engagement international renforcé et durable.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le Togo s’inscrit dans la dynamique du Processus d’Aqaba

Le Togo s’inscrit dans la dynamique du Processus d’Aqaba

En marge des réunions du Processus d’Aqaba tenues ce mercredi à Rome, le Roi Abdallah II de Jordanie a eu un échange bilatéral avec le président du Conseil du Togo,  Faure Gnassingbé, dans le cadre d’un dialogue diplomatique axé sur la sécurité régionale, la lutte contre l’extrémisme violent et les partenariats Sud-Sud.

Rome au cœur de la lutte contre le terrorisme en Afrique

Rome au cœur de la lutte contre le terrorisme en Afrique

L’Italie accueille pour la première fois à Rome mercredi la réunion de haut niveau du Processus d’Aqaba, une initiative lancée en 2015 par le roi Abdallah II de Jordanie pour renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.