Le Togo et le Kirghizistan coordonnent leurs voix

Faure Gnassingbé est le le premier dirigeant africain à effectuer une visite officielle au Kirghizistan, a rappelé mercredi le président Sadyr Japarov,

Face à son hôte, Faure Gnassingbé a été sans ambiguïté sur les motivations de ce déplacement : « Cette visite marque une étape nouvelle dans la relation entre le Togo et le Kirghizistan. Nous faisons aujourd'hui un choix clair, celui de construire ensemble un partenariat structurel, utile, produisant des résultats et inscrit dans la durée. »

Le président du Conseil a également partagé sa vision d'une diplomatie togolaise fondée sur la diversification des partenariats : « Dans un monde plus incertain, il est essentiel de diversifier nos partenariats. Mais il est encore plus important de les construire sérieusement. »

Les discussions ont couvert trois axes principaux. Sur le plan politique, les deux pays s'engagent à instaurer des mécanismes de concertation réguliers pour structurer un dialogue durable. Sur le plan économique, M. Gnassingbé a présenté les atouts du cadre d'investissement togolais, « fondé sur la visibilité, la stabilité et la sécurité juridique », ouvrant la voie à des opportunités concrètes pour les opérateurs des deux pays.

Enfin, les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement commun au multilatéralisme, s'engageant à coordonner leurs positions au sein des instances internationales, du G77 aux institutions de Bretton Woods.