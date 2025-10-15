Le Togo s’inscrit dans la dynamique du Processus d’Aqaba

Rubriques

En marge des réunions du Processus d’Aqaba tenues ce mercredi à Rome, le Roi Abdallah II de Jordanie a eu un échange bilatéral avec le président du Conseil du Togo,  Faure Gnassingbé, dans le cadre d’un dialogue diplomatique axé sur la sécurité régionale, la lutte contre l’extrémisme violent et les partenariats Sud-Sud.

Faure Gnassingbé et Abdallah de Jordanie mercredi à Rome © republicoftogo.com/RHC

La rencontre s’est inscrite dans la continuité des efforts menés par la Jordanie à travers le Processus d’Aqaba, une initiative lancée par le souverain hachémite pour renforcer la coordination internationale dans la lutte contre le terrorisme, la radicalisation et les réseaux criminels transfrontaliers.

M. Gnassingbé a salué l’engagement constant de la Jordanie pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, et a réaffirmé l’intérêt du Togo à intensifier la coopération sécuritaire et diplomatique avec le Royaume. 

Les deux dirigeants ont notamment évoqué les défis communs liés à la sécurité transnationale, à la gestion des frontières et à la prévention de l’extrémisme dans leurs régions respectives.

Ils ont également exploré les possibilités d’une coopération élargie dans des domaines tels que la formation des forces de sécurité, le renseignement stratégique et l’échange d’expertise dans la lutte contre le financement du terrorisme.

La Jordanie et le Togo partagent une vision commune d’un multilatéralisme fondé sur le respect mutuel, la stabilité régionale et le dialogue interreligieux. Cette rencontre témoigne de la volonté des deux États de renforcer leurs relations bilatérales sur les plans sécuritaire, politique et stratégique.

Le Processus d’Aqaba, reconnu comme un forum de haut niveau mobilisant États, institutions internationales et acteurs de la société civile, continue de jouer un rôle crucial dans la construction de coalitions agiles contre les menaces hybrides et asymétriques contemporaines.

