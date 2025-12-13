Rubriques

Tendances:
Diplomatie

Les États-Unis accusent le Rwanda de violer l’accord de paix sur la RDC

Les actions du Rwanda dans l’est de la République démocratique du Congo constituent une violation manifeste de l’accord de paix signé à Washington, a déclaré samedi le secrétaire d’État américain Marco Rubio, marquant un nouveau rappel à l’ordre de la part des États-Unis envers Kigali.

Marco Rubio © republicoftogo.com

Les actions du Rwanda dans l’est de la République démocratique du Congo constituent une violation manifeste de l’accord de paix signé à Washington, a déclaré samedi le secrétaire d’État américain Marco Rubio, marquant un nouveau rappel à l’ordre de la part des États-Unis envers Kigali.

« Les actions du Rwanda dans l’est de la RDC sont une violation claire des Accords de Washington signés sous la présidence du président Trump, et les États-Unis prendront des mesures pour s’assurer que les engagements pris devant le Président soient respectés », a affirmé Marco Rubio dans un message publié sur le réseau social X.

La veille, au Conseil de sécurité des Nations unies, les États-Unis avaient déjà accusé le Rwanda d’alimenter l’instabilité et la guerre dans l’est de la RDC. Washington estime que l’avancée du groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, menace sérieusement les efforts diplomatiques américains visant à instaurer la paix dans cette région en proie à des conflits récurrents.

Malgré la poursuite des combats sur le terrain, les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé un accord de paix à Washington le 4 décembre dernier.

La signature s’est déroulée en présence du président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l’Union africaine pour le règlement du conflit entre la RDC et le Rwanda.

Cet accord était censé ouvrir la voie à une désescalade durable et à un retour progressif à la stabilité dans l’est congolais, une région marquée depuis des années par des violences armées, des déplacements massifs de populations et une crise humanitaire persistante.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

'Nous devons reprendre la maîtrise de nos récits'

'Nous devons reprendre la maîtrise de nos récits'

Au terme du 9ᵉ Congrès panafricain tenu à Lomé, qui a rassemblé pendant plusieurs jours Africains du continent, Afrodescendants et membres des diasporas autour des grands enjeux du panafricanisme contemporain, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, fait le point. 

Panafricanisme d’action : la déclaration forte du Congrès de Lomé

Panafricanisme d’action : la déclaration forte du Congrès de Lomé

Réunis à Lomé du 8 au 12 décembre 2025, représentants d’États africains, de pays abritant des communautés afrodescendantes, organisations de la diaspora, société, universitaires et partenaires internationaux ont adopté une déclaration structurante au terme du 9ᵉ Congrès panafricain, placé sous le thème du renouveau du panafricanisme et de la réforme des institutions multilatérales.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.