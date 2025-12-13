Les États-Unis accusent le Rwanda de violer l’accord de paix sur la RDC

Les actions du Rwanda dans l’est de la République démocratique du Congo constituent une violation manifeste de l’accord de paix signé à Washington, a déclaré samedi le secrétaire d’État américain Marco Rubio, marquant un nouveau rappel à l’ordre de la part des États-Unis envers Kigali.

« Les actions du Rwanda dans l’est de la RDC sont une violation claire des Accords de Washington signés sous la présidence du président Trump, et les États-Unis prendront des mesures pour s’assurer que les engagements pris devant le Président soient respectés », a affirmé Marco Rubio dans un message publié sur le réseau social X.

La veille, au Conseil de sécurité des Nations unies, les États-Unis avaient déjà accusé le Rwanda d’alimenter l’instabilité et la guerre dans l’est de la RDC. Washington estime que l’avancée du groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, menace sérieusement les efforts diplomatiques américains visant à instaurer la paix dans cette région en proie à des conflits récurrents.

Malgré la poursuite des combats sur le terrain, les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont signé un accord de paix à Washington le 4 décembre dernier.

La signature s’est déroulée en présence du président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l’Union africaine pour le règlement du conflit entre la RDC et le Rwanda.

Cet accord était censé ouvrir la voie à une désescalade durable et à un retour progressif à la stabilité dans l’est congolais, une région marquée depuis des années par des violences armées, des déplacements massifs de populations et une crise humanitaire persistante.