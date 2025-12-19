Rubriques

Robert Dussey en déplacement en Egypte

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, se trouve au Caire depuis vendredi. Il participe jusque’à samedi à une réunion ministérielle destinée à préparer le prochain Sommet Russie-Afrique prévu en 2026.

Robert Dussey et Sergey Lavrov vendredi dans la capitale égyptienne © DR

A cette occasion, il a rencontré son homologue russe, Sergey Lavrov.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, avait effectué une visite de travail à Moscou mi-novembre. 

La Russie entend engager des discussions avec ses partenaires africains sur les préparatifs du troisième sommet Russie–Afrique, prévu en 2026. L’annonce a été faite mardi par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov

L’Université de Lomé a organisé lundi un colloque consacré au 80e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (ONU). 

Les actions du Rwanda dans l’est de la République démocratique du Congo constituent une violation manifeste de l’accord de paix signé à Washington, a déclaré samedi le secrétaire d’État américain Marco Rubio, marquant un nouveau rappel à l’ordre de la part des États-Unis envers Kigali.

