Les États-Unis suspendent la délivrance de visas pour les ressortissants togolais

L’ambassade des États-Unis a annoncé lundi que le Togo figure désormais sur la liste des États dont les ressortissants sont soumis à une suspension de délivrance de visas.

Un dispositif lié à la sécurité nationale américaine © republicoftogo.com

Quels types de visas sont concernés ?

La mesure touche aussi bien les visas visiteurs non-immigrant B-1/B-2, que les visas d’étudiant (F et M) et les visas visiteurs d’échange (J). Elle s’applique également à tous les visas d’immigrant.

Toutefois, certaines exceptions sont prévues :

  • les visas d’immigrant pour les proches parents de citoyens américains (conjoints, enfants, parents) ;
  • les visas liés aux procédures d’adoption par des citoyens américains ;
  • les demandes présentées par des binationaux utilisant un passeport d’un autre pays non concerné par la suspension ;
  • les résidents permanents légaux.

Un cadre lié à la sécurité nationale

La suspension découle d’une proclamation présidentielle américaine visant la « restriction de l’entrée des ressortissants étrangers afin de protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et à la sûreté publique ».

Le ministère togolais des Affaires étrangères a convoqué vendredi l’ambassadeur de l’Union européenne à Lomé, à la suite d’une résolution adoptée par le Parlement européen. Pour les autorités, ce texte constitue une ingérence manifeste dans un dossier strictement judiciaire et souverain.

