Les États-Unis suspendent la délivrance de visas pour les ressortissants togolais

L’ambassade des États-Unis a annoncé lundi que le Togo figure désormais sur la liste des États dont les ressortissants sont soumis à une suspension de délivrance de visas.

Quels types de visas sont concernés ?

La mesure touche aussi bien les visas visiteurs non-immigrant B-1/B-2, que les visas d’étudiant (F et M) et les visas visiteurs d’échange (J). Elle s’applique également à tous les visas d’immigrant.

Toutefois, certaines exceptions sont prévues :

les visas d’immigrant pour les proches parents de citoyens américains (conjoints, enfants, parents) ;

les visas liés aux procédures d’adoption par des citoyens américains ;

les demandes présentées par des binationaux utilisant un passeport d’un autre pays non concerné par la suspension ;

les résidents permanents légaux.

Un cadre lié à la sécurité nationale

La suspension découle d’une proclamation présidentielle américaine visant la « restriction de l’entrée des ressortissants étrangers afin de protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et à la sûreté publique ».