Washington scelle la paix : le rôle stratégique du Togo salué

À l’invitation du président américain Donald Trump, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, participe jeudi à Washington à la cérémonie officielle de signature de l’accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Sa présence s’inscrit dans le cadre de la mission de médiation régionale que l’Union africaine lui a confiée pour contribuer à une solution africaine durable aux tensions persistantes dans l’Est de la RDC.

L’accord sera signé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, et Paul Kagamé, président du Rwanda. Il s’agit d’une initiative diplomatique majeure, qualifiée d’étape décisive dans les efforts de stabilisation de la région des Grands Lacs, où les violences ont fragilisé les populations, les économies et les chaînes de valeur essentielles.

Depuis plusieurs mois, Faure Gnassingbé mène une intense activité diplomatique, multipliant les consultations avec les acteurs régionaux et internationaux, dont les États-Unis, la France et le Qatar, pour encourager un dialogue constructif et une responsabilité partagée dans la recherche de la paix.

Ce travail a permis de mobiliser un appui coordonné en faveur des efforts africains de pacification.

La cérémonie de Washington symbolise ainsi à la fois une avancée dans le processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali et une reconnaissance du rôle croissant d’une médiation africaine crédible.

Les États-Unis ont, de leur côté, apporté un soutien constant aux initiatives visant à réduire les tensions dans l’Est de la RDC, notamment celles menées sous l’égide de l’Union africaine.