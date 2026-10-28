Rubriques

Tendances:
Diplomatie

Multipolarité, céréales et influence : la Russie courtise l’Afrique

Vladimir Poutine a ouvert mercredi à Moscou le troisième sommet Russie-Afrique, en présence de délégations de 48 pays africains, dont une vingtaine représentées par leur chef d’État ou de gouvernement. Le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, figure parmi les dirigeants présents.

Vladimir Poutine à l'ouverture du sommet Russie-Afrique mercredi à Moscou © RIA NOVOSTI

Vladimir Poutine a ouvert mercredi à Moscou le troisième sommet Russie-Afrique, en présence de délégations de 48 pays africains, dont une vingtaine représentées par leur chef d’État ou de gouvernement. Le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, figure parmi les dirigeants présents.

Devant ses invités, le président russe a présenté la rencontre comme l’illustration d’une « transformation mondiale » en cours. Selon lui, l’émergence d’un monde multipolaire est une tendance « objective et irréversible », et l’époque où le sort de continents entiers se décidait au sein d’un cercle restreint d’États touche à sa fin.

Poutine a plaidé pour un rôle accru de l’Afrique dans les décisions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il a également rappelé que la Russie livre des céréales et des engrais à plus de 40 pays africains, et s’est dit prêt à augmenter ces livraisons.

Après Sotchi en 2019 et Saint-Pétersbourg en 2023, ce sommet traduit la volonté de Moscou de renforcer sa présence sur un continent de près de 1,6 milliard d’habitants, de plus en plus influent sur la scène internationale. Avec 54 pays, l’Afrique forme le plus important groupe de vote aux Nations unies.

La Russie y est en concurrence avec les États-Unis, l’Europe et la Chine. 

Pour étendre son influence, elle s’appuie notamment sur ses forces paramilitaires. Au Sahel, les juntes au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont rompu avec leurs partenaires occidentaux pour se tourner vers Moscou, accueillant d’abord le groupe Wagner, remplacé depuis par l’Africa Corps, placé sous le commandement direct du ministère russe de la Défense. Entre 1 700 et 2 000 combattants russes seraient présents dans ces trois pays, selon diverses estimations.

Arrivé mardi à Moscou, Faure Gnassingbé a déjà présidé la signature de trois accords de coopération avec des institutions russes, portant sur l’éducation, l’agriculture, la culture et les droits de l’homme. 

Le Togo entend défendre au sommet ses priorités en matière de sécurité alimentaire, d’énergie, de formation et de valorisation de son port, tout en affirmant rester fidèle à une diplomatie de partenariats diversifiés.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Ni tutelle ni exclusivité : la méthode togolaise

Ni tutelle ni exclusivité : la méthode togolaise

Il y a quelques jours à Pékin, depuis mardi à Moscou pour le troisième sommet Russie-Afrique : Faure Gnassingbé enchaîne les rendez-vous avec deux puissances qui renforcent leur présence sur le continent. À Lomé, on n’y voit pas un dilemme, mais une stratégie.

GNL et conteneurs : la Russie veut passer par Lomé pour rejoindre le Sahel

GNL et conteneurs : la Russie veut passer par Lomé pour rejoindre le Sahel

La Russie et le Togo ont engagé des discussions sur un projet de corridor de transport et d’énergie destiné à acheminer des marchandises russes, dont du gaz naturel liquéfié (GNL), vers les pays du Sahel via le port de Lomé. C’est ce qu’a indiqué l’ambassadeur de Russie au Togo, Igor Evdokimov, à l’agence russe African Initiative, financée par le Kremlin.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.