Nouveau cadre de coopération entre Lomé et Jérusalem

Le Togo et Israël ont signé il y a quelques jours à Lomé un mémorandum d'entente sur les consultations politiques.

L'accord a été paraphé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Afo O. Salifou, et l'ambassadeur d'Israël au Togo, Simon Seroussi. Il s'inscrit dans le prolongement de la visite officielle effectuée en Israël par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, en janvier dernier.

Ce nouveau cadre vise à institutionnaliser les consultations entre les deux pays, à renforcer la coordination diplomatique et à identifier de nouveaux projets de coopération.

Les discussions porteront notamment sur l'agriculture, la gestion de l'eau, l'innovation, la cybersécurité, ainsi que les questions de sécurité régionale.

Lomé et Jérusalem entendent également relancer leur Grande Commission mixte, dont la première réunion remonte à 1990, afin de donner un nouvel élan à un partenariat établi depuis l'ouverture des relations diplomatiques entre les deux pays en 1960.