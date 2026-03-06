Nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo

Rubriques

Le président de la République, Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové a reçu jeudi quatre nouveaux chefs de mission diplomatique : Ali Ghomshi (Iran), David Kabré (Burkina Faso), Gaston Gakosso (Congo) et Jürgen Heissel (Autriche).

David Kabré avec le président de la République jeudi à Lomé © DR

Chacun a décliné ses priorités. L'ambassadeur iranien a réaffirmé la volonté de Téhéran de renforcer le partenariat dans des secteurs à fort impact économique. Cela prendra du temps car la priorité est ailleurs en ce moment pour la République islamique.

Le Burkinabè David Kabré entend approfondir la coopération entre Ouagadougou et Lomé dans les domaines économique, logistique et sécuritaire,  deux pays voisins aux liens historiques et fraternels. 

Le Congolais Gaston Gakosso a mis en avant les perspectives de commerce et d'investissement, tandis que l'Autrichien Jürgen Heissel entend dynamiser les relations entre les secteurs privés togolais et autrichien.

