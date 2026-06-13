Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a reçu samedi la copie figurée des lettres de créances de Luiz Ivaldo Villafañe Gomes Santos, désigné comme nouvel ambassadeur du Brésil au Togo.

Cette étape protocolaire marque le début officiel de la mission diplomatique du représentant brésilien à Lomé et témoigne de la volonté des deux pays de maintenir des relations bilatérales actives et de renforcer leur coopération dans les domaines d'intérêt commun.