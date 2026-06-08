Où en est le processus de paix dans les Grands Lacs ?

Lomé confirme son statut de capitale de la diplomatie africaine. Une réunion semestrielle d'évaluation du processus de facilitation de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) et dans la région des Grands Lacs, sous l'égide de l'Union africaine, s’est déroulée ce weekend.

Les travaux ont réuni les principaux acteurs de la médiation, dont des figures de premier plan : l'ancienne présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, et l'ancienne présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, toutes deux membres du panel des facilitateurs.

Les participants ont évalué les avancées du processus de paix, examiné la mise en œuvre des recommandations des précédentes consultations et identifié les obstacles qui persistent sur la voie d'une paix durable dans une région où les populations civiles continuent de payer le prix fort de l'insécurité.

La médiation est dirigée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé.