Paix en RDC : l’ONU salue l’approche coordonnée de Lomé

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s’est entretenu samedi à Lomé avec Viviane Van de Perre, représentante spéciale par intérim du secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo et cheffe a.i de la MONUSCO.

Viviane Van de Perre samedi à Lomé © DR

Keith R. Gilges, directeur du Bureau des Affaires de l’Afrique centrale au Département d’Etat © DR 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la réunion de haut niveau sur la cohérence et la consolidation du processus de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs, organisée à Lomé. 

Les échanges ont porté sur l’avenir du pays et sur la manière dont les efforts de médiation de l’Union africaine peuvent favoriser une paix durable et acceptée par toutes les parties.

Viviane Van de Perre a salué le rôle joué par Faure Gnassingbé en tant que médiateur désigné de l’Union africaine.

Elle a également réaffirmé le plein soutien de la MONUSCO à cette démarche, soulignant l’urgence de trouver des solutions concrètes face aux souffrances persistantes des populations congolaises.

Cette audience confirme l’adhésion des Nations unies à la diplomatie conduite par le Togo, axée sur une réponse coordonnée, inclusive et durable à la crise en RDC.

Le chef du gouvernement a également reçu le même jour Keith R. Gilges, le directeur du Bureau des Affaires de l’Afrique centrale au Département d’Etat.

