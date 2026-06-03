Première visite de Wadagni à Lomé

Le nouveau président du Bénin, Romuald Wadagni, effectue ce mercredi une visite de travail à Lomé, où il sera reçu par le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Récemment élu, le chef de l'État béninois a fait de la coopération régionale l'une de ses priorités. Cette visite à Lomé s'inscrit dans le cadre d'une tournée des capitales ouest-africaines destinée à insuffler une nouvelle dynamique aux relations de son pays avec ses voisins.

Les entretiens entre les deux dirigeants porteront notamment sur le renforcement des échanges économiques entre deux pays aux destins étroitement liés, partageant une longue frontière commune et des liens historiques, culturels et commerciaux profonds. Les questions sécuritaires, dans un contexte régional marqué par l'instabilité au Sahel, figureront également à l'ordre du jour.