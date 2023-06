Récompense des Nations Unies

Cent-quarante casques bleus de l'unité de police constituée du Togo et onze officiers de police individuels de la MINUSMA, originaires de la Guinée, du Burkina Faso, du Togo, du Sénégal, du Niger et de l'Égypte, ont été récompensés lors d'une cérémonie officielle le 8 juin dernier.

Ces hommes se sont distingués par leur engagement et leur dévouement envers la Mission de paix au Mali. La médaille des Nations Unies, une distinction décernée aux militaires et aux policiers ayant servi pendant au moins 90 jours dans une mission de l'ONU, leur a été remise en reconnaissance de leurs efforts, de leurs faits d'armes et de leurs sacrifices au service des populations.

Depuis leur déploiement le 20 août 2022, les casques bleus togolais ont joué un rôle essentiel dans la protection des civils en soutenant les efforts des forces de sécurité maliennes. Ils ont également assuré la sécurité du personnel et des installations des Nations Unies, ainsi que des opérations humanitaires dans la région de Mopti, en plus d'effectuer des escortes.

En dix mois de déploiement, l'unité a réalisé près de 460 patrouilles à courte et longue portée pour protéger les populations civiles, ainsi que 48 missions d'escorte de divers types et des missions d'assistance médicale en collaboration avec la Force de la MINUSMA.

Une minute de silence a ensuite été observée en mémoire de tous les casques bleus tombés au Mali pour la cause de la paix. La MINUSMA est l'une des opérations de maintien de la paix les plus dangereuses pour les Casques bleus. Depuis son installation en 2013, 192 soldats de la paix y ont perdu la vie dans des actes hostiles.

Dans son discours, le lieutenant-colonel Pawoumondom Kakoutouli, Commandant de l'unité de police constituée du Togo, a dressé un bilan des activités réalisées par son unité dans la région. Il a souligné que la médaille des Nations Unies reçue lors de cette cérémonie est le fruit des efforts quotidiens déployés par son unité en faveur de la paix au Mali.

Pour sa part, le contrôleur général de Police Mamouna Ouedraogo, Cheffe adjointe de la Police des Nations Unies, a salué l'engagement et le dévouement des récipiendaires pour leur travail quotidien dans la mise en œuvre du mandat de la mission et pour leur contribution à la paix au Mali. Elle a exprimé sa gratitude envers les autorités locales et les partenaires pour leur assistance et leur soutien indéfectible dans l'accomplissement du mandat de la MINUSMA.