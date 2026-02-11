Rubriques

Renforcement de la coopération avec l'AIEA

Rafael Grossi, le directeur générale de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) s’est entretenu le 9 février à Vienne (Autriche) avec Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise.

Robert Dussey et Rafael Grossi lundi à Vienne © IAEA

Une rencontre qui était destiné à signer un nouveau cadre de coopération pour les 5 prochaines années.

‘Notre collaboration se concentrera sur des priorités clés pour le Togo, notamment la lutte contre le cancer, l’agriculture et la sécurité alimentaire ainsi que l’énergie et d’autres utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaires’, a précisé M. Grossi.

Lors de son séjour à Vienne M. Dussey a également rencontré son homologue autrichien, Beate Meinl-Reisinger.

