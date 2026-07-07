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Robert Dussey décoré de la plus haute distinction du Burkina Faso

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a été élevé au rang de Commandeur de l'Ordre des Étalons, la plus haute distinction du Burkina Faso. Sur son compte X, il a exprimé « sa profonde gratitude au capitaine Ibrahim Traoré » pour cette reconnaissance.

Robert Dussey et Ibrahim Traoré © DR

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a été élevé au rang de Commandeur de l'Ordre des Étalons, la plus haute distinction du Burkina Faso. Sur son compte X, il a exprimé « sa profonde gratitude au capitaine Ibrahim Traoré » pour cette reconnaissance.

Ibrahim Traoré est le chef de la junte militaire burkinabè au pouvoir depuis octobre 2022.

Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré a opéré une rupture franche avec la France, allant jusqu'à rompre les relations diplomatiques avec Paris la semaine dernière, pour se tourner résolument vers la Russie.

Il a expulsé les forces françaises et américaines et s'est rapproché du Mali et du Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES).

Le Burkina Faso traverse l'une des pires crises sécuritaires de son histoire. Les groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique contrôlent une large partie du territoire, provoquant des déplacements massifs de populations - plus de deux millions de déplacés internes - et des dizaines de milliers de morts depuis 2015.

La décoration de Robert Dussey illustre les relations que le Togo maintient avec Ouagadougou. Pour Lomé, le dialogue avec tous est nécessaire.

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