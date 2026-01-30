Robert Dussey : 'Le Togo parle vrai'

En visite de travail à Jérusalem, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a rencontré jeudi son homologue israélien Gideon Saar pour un échange de haut niveau marqué par une convergence de vues et un pragmatisme assumé.

Au cœur des discussions : le renforcement de la coopération bilatérale dans des secteurs clés — agriculture, formation et santé — mais aussi les grands enjeux sécuritaires régionaux et internationaux. La lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest, ainsi que les menaces croissantes liées aux agissements de l’Iran et de ses relais au Moyen-Orient, ont occupé une place centrale dans cet entretien stratégique.

Dans cette interview accordée à republicoftogo.com, Robert Dussey livre une parole directe et sans détour sur les priorités du Togo, sa vision de la sécurité collective et sa diplomatie de responsabilité, à l’heure où les équilibres régionaux sont plus fragiles que jamais.

Monsieur le Ministre, vous avez rencontré jeudi votre homologue israélien. Quel est le sens politique de cet échange ?

Robert Dussey : Cette rencontre s’inscrit dans une relation de confiance ancienne entre le Togo et Israël. Elle traduit une volonté commune d’aller au-delà des déclarations d’intention pour bâtir une coopération utile, concrète et orientée résultats. Le Togo et Israël partagent une approche pragmatique : identifier les priorités et agir.

Concrètement, quels domaines ont été au cœur des discussions ?

Robert Dussey : Trois secteurs stratégiques ont structuré nos échanges : l’agriculture, la formation et la santé. Ce sont des piliers essentiels du développement humain. Israël dispose d’une expertise reconnue en agriculture intelligente, en gestion de l’eau et en innovation médicale. Le Togo souhaite s’appuyer sur ces savoir-faire pour renforcer sa sécurité alimentaire, former sa jeunesse et améliorer l’accès aux soins.

L’agriculture reste un enjeu clé pour le Togo. Qu’attendez-vous de cette coopération ?

Robert Dussey : Nous voulons une agriculture moderne, productive et résiliente face aux changements climatiques. Il ne s’agit pas d’importer des modèles, mais d’adapter des solutions éprouvées à nos réalités locales. Irrigation, technologies agricoles, formation des agriculteurs : la coopération avec Israël peut produire un impact direct et mesurable sur les populations rurales togolaises.

La formation est également évoquée. Pourquoi est-ce prioritaire ?

Robert Dussey : Parce que le capital humain est la première richesse de l’Afrique. Former, transmettre des compétences, créer des passerelles entre nos institutions et les centres d’excellence israéliens est un investissement stratégique. Le Togo mise sur une jeunesse bien formée pour accompagner sa transformation économique et technologique.

Les questions sécuritaires ont aussi occupé une place importante, notamment le terrorisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Robert Dussey : Oui, et sans détour. Le terrorisme est une menace globale qui frappe durement le Sahel et l’Afrique de l’Ouest. Aucun pays ne peut y faire face seul. Nous avons échangé sur le partage d’expériences, le renseignement, la prévention et le renforcement des capacités. La sécurité est une condition préalable au développement.

Vous avez également évoqué la menace que représente l’Iran et ses relais dans la région du Moyen-Orient.

Robert Dussey : Le Togo observe avec lucidité les évolutions géopolitiques. Les actions de l’Iran et de ses proxies contribuent à l’instabilité du Moyen-Orient et ont des répercussions bien au-delà de la région. Nous condamnons toute stratégie de déstabilisation par la violence. Le Togo défend une diplomatie de responsabilité, fondée sur la souveraineté des États, le dialogue et la recherche de solutions pacifiques.

Peut-on dire que le Togo assume une parole claire sur ces sujets sensibles ?

Robert Dussey : Absolument. Le Togo n’est ni naïf ni silencieux. Nous croyons à la clarté diplomatique. C’est ce que ne cesse d’affirmer le président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Être un pays de dialogue ne signifie pas fermer les yeux sur les menaces. Cela signifie parler vrai, promouvoir la paix et agir avec cohérence.

Que retenez-vous personnellement de cette rencontre avec Gideon Saar ?

Robert Dussey : Une convergence de vues et une volonté partagée d’avancer. Le Togo et Israël regardent l’avenir avec sérieux et pragmatisme.