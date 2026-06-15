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Visite du président du Rwanda

Le président rwandais Paul Kagame effectue ce lundi une visite de travail au Togo, à l'occasion de la Convention et exposition africaines du transport aérien qui se tient à Lomé du 15 au 19 juin.

Paul Kagame © republicoftogo.com

Le président rwandais Paul Kagame effectue ce lundi une visite de travail au Togo, à l'occasion de la Convention et exposition africaines du transport aérien qui se tient à Lomé du 15 au 19 juin.

Le chef de l'État rwandais s'entretiendra avec le président du Conseil Faure Gnassingbé. Cette rencontre entre deux dirigeants réputés pour leur vision du développement économique de l'Afrique devrait permettre d'échanger sur les grandes questions d'intérêt commun, tant au niveau bilatéral que continental.

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