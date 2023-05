Sept soldats togolais blessés au Mali

Ce week-end, l'un des convois de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali) a heurté un engin explosif près de la ville de Douentza, dans la partie centrale du pays.

Sept Casques bleus togolais ont été blessés. Ils sont hospitalisés.

La Mission note avec inquiétude que c'est le sixième incident de ce type dans le centre du pays cette année.

Le Mali est confronté à la menace djihadiste et le gouvernement a de plus en plus de mal à y faire face.