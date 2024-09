Soutien à la modernisation africaine

À l'approche du Sommet Chine-Afrique (FOCAC, 4,5,6 septembre, Beijing), Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la Chine était prête à embarquer dans un nouveau voyage avec l'Afrique vers la modernisation, contribuant ainsi au développement commun de l'humanité.

La modernisation représente un objectif commun pour la Chine et les pays africains, et la Chine réaffirme son soutien à l'Afrique dans son exploration de la voie du développement indépendant.

Lin Jian a souligné trois domaines clés dans lesquels la modernisation est la plus urgente : l'industrialisation, l'agriculture, et le développement des talents. Dans ce cadre, la Chine a lancé des initiatives telles que l'initiative en faveur de l'industrialisation de l'Afrique, le plan d'assistance à la modernisation de l'agriculture africaine, et le plan de coopération sino-africaine pour le développement des talents.

Ces mesures concrètes visent à soutenir la prospérité de l'Afrique en apportant des investissements et des infrastructures essentielles, notamment en construisant des autoroutes, des ponts maritimes et des parcs industriels dans plusieurs pays africains.

Le développement des infrastructures et le commerce constituent des priorités majeures pour la coopération sino-africaine. En 2022, le volume du commerce entre la Chine et l'Afrique a atteint un nouveau record de 282,1 milliards de dollars, tandis que le stock des investissements directs chinois en Afrique avait dépassé 40 milliards de dollars à la fin de l'année 2023.

La Chine a également aidé à créer plus de 1,1 million d'emplois sur le continent au cours des trois dernières années.

Lin Jian a également mis en avant l'importance du développement technologique. La Chine a mené des recherches conjointes dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'agriculture durable, et de la télédétection des ressources, tout en approfondissant la coopération dans les secteurs des satellites, de l'aérospatiale, de l'économie numérique, des batteries, et des produits photovoltaïques.

Un environnement concurrentiel renforcé

L'amélioration du bien-être des populations africaines reste l'objectif ultime de la coopération sino-africaine, selon M. Lin. Des projets "petits mais intelligents" ont été mis en place, tels que l'atelier de Luban, le programme "Accès à la télévision par satellite pour 10 000 villages africains", et le programme "Ceinture solaire de l'Afrique". Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des Africains tout en renforçant les infrastructures de base.

La Chine adopte une approche qui consiste à "apprendre aux autres comment pêcher". Elle partage ses expériences en matière de gouvernance et de réduction de la pauvreté, et aide l'Afrique à transformer son avantage démographique en ressources humaines, tout en exploitant pleinement son dividende de talents pour faire avancer la modernisation.

Cependant, la Chine doit désormais faire face à une concurrence accrue sur le continent africain, notamment de la part de la Russie et de la Turquie, qui cherchent également à renforcer leur influence en Afrique.

Au Togo et dans d'autres pays africains, Pékin devra déployer des efforts supplémentaires pour maintenir sa position stratégique et continuer à jouer un rôle clé dans le développement du continent.

Le Sommet Chine-Afrique marque une nouvelle étape dans la coopération entre la Chine et l'Afrique, alors que les deux parties s'efforcent de construire un avenir partagé fondé sur le développement, la prospérité et la modernisation.