Togo-Chine : une coopération au galop

La coopération économique et commerciale entre la Chine et le Togo affiche une bonne dynamique.

En 2025, le volume des échanges bilatéraux a atteint 5,4 milliards de dollars, enregistrant une progression de 55 % par rapport à l’année précédente.

Cette performance est portée notamment par une forte hausse des exportations togolaises vers la Chine, qui ont bondi de près de 500 % en un an, traduisant un rééquilibrage progressif de la balance commerciale entre les deux pays.

Le bilan de cette coopération a été dressé lundi par Wang Min, ambassadrice de Chine à Lomé à l’occasion d’une réception organisée pour le Nouvel An chinois qui sera célébré à partir du 17 février. Cette année est celle du cheval.

Pas de détails ont été donnés sur la nature des échanges et les secteurs concernés.

En matière d’APD, plusieurs projets se sont concrétisés, notamment dans l’hydraulique villageoise et l’aide alimentaire d’urgence, a indiqué la diplomate.