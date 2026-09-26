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Togo-EAU : exemption de visas pour les passeports diplomatiques

Le Togo et les Émirats arabes unis renforcent leur coopération diplomatique avec un accord facilitant la mobilité de leurs représentants. En marge de la 81ᵉ session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a signé avec la partie émiratie un accord d'exemption réciproque de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques.

Echanges officiels facilités © DR

Le Togo et les Émirats arabes unis renforcent leur coopération diplomatique avec un accord facilitant la mobilité de leurs représentants. En marge de la 81ᵉ session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a signé avec la partie émiratie un accord d'exemption réciproque de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques.

Concrètement, ce dispositif supprime l'obligation de visa pour les hauts fonctionnaires et représentants diplomatiques des deux pays lors de leurs déplacements officiels, levant ainsi une contrainte administrative qui pouvait jusqu'ici ralentir la tenue de consultations bilatérales ou de missions urgentes. 

Cette entente répond à deux objectifs : renforcer le dialogue institutionnel entre les deux exécutifs, et accélérer les négociations sur des dossiers stratégiques comme les investissements, la logistique et les infrastructures, secteurs déjà au cœur de la coopération entre Lomé et Abou Dhabi.

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