Un ambassadeur de haut niveau pour renforcer les liens Israël-Togo

En pleine actualité diplomatique marquée par la signature d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, Simon Seroussi a présenté, vendredi, ses lettres de créance au président de la République togolaise, Jean-Lucien Savi de Tové, en tant que nouvel ambassadeur d’Israël auprès du Togo.

Basé à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le diplomate incarne une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales entre Lomé et Tel Aviv, à un moment où le Proche-Orient entrevoit un possible tournant.

Diplômé de la prestigieuse Harvard Kennedy School et titulaire d’un Master en relations internationales de l’Université de Cambridge, Seroussi allie rigueur académique et expérience de terrain. Francophone accompli, il a occupé des postes en France, Pologne, Hongrie et plus récemment au Cameroun, développant un profil à la fois européen et africain.

Son arrivée coïncide avec une séquence géopolitique chargée, mais aussi pleine d’opportunités.

« Le Togo est un partenaire stratégique dans la région, et nous avons l’intention de renforcer une coopération déjà exemplaire », a-t-il confié.

Une relation déjà solide

Le Togo et Israël entretiennent des liens de coopération étroits, notamment dans les domaines du développement rural, de la santé, de la formation technique et de l’agriculture. Des centaines de professionnels togolais ont été formés en Israël au fil des ans, via des programmes mis en place par l’Agence israélienne de coopération internationale.

L’installation du nouvel ambassadeur intervient 24 heures seulement après la signature d’un accord, censé mettre un terme au conflit armé entre Israël et le Hamas — accord négocié avec l’appui actif du président américain Donald Trump.

Dans ce contexte, la mission de Simon Seroussi prend une dimension stratégique : accompagner la mise en œuvre de la paix, tout en consolidant les liens de confiance avec l’Afrique de l’Ouest, dont le Togo est un acteur central.