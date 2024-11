Un cadre fédérateur pour la paix mondiale

Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, a participé le 26 novembre à Cascais (Portugal) au 10e Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), organisé sous le thème "Unis dans la paix: restaurer la confiance, refaçonner l’avenir"

Ce Forum est une initiative clé qui vise à favoriser le dialogue interculturel et interreligieux pour promouvoir la paix, la tolérance et la compréhension mutuelle entre les nations et les peuples.

Créée en 2005 à l’initiative de l’Espagne et de la Turquie sous l’égide des Nations Unies, l’UNAOC s’efforce de répondre aux défis de la polarisation culturelle et religieuse exacerbée par les tensions géopolitiques et les conflits.

A Cascais, M. Dussey a annoncé le lancement de l’initiative Global Peace and Security Alliance (GPSA). Elle vise à fédérer les efforts des plateformes mondiales dédiées à la paix et à la sécurité internationales.

‘Malgré la multiplicité des forums et initiatives consacrés à la paix et à la sécurité dans le monde, leurs actions restent souvent fragmentées et isolées. Global Peace and Security Alliance (GPSA) se positionne comme une plateforme unificatrice, favorisant le dialogue et la collaboration entre ces entités. L’objectif est de renforcer les efforts collectifs pour répondre aux défis de paix et de sécurité dans une perspective globale’, a déclaré le chef de la diplomatie togolaise.

GPSA se concentrera sur trois axes principaux : favoriser un dialogue inclusif, encourager la coopération inter-régionale et soutenir l’innovation en matière de sécurité.

L’initiative GPSA intervient un an après la première édition du Lomé Peace and Security Forum et trois ans après la mise en œuvre de la Stratégie du Togo pour le Sahel. Elle s’inscrit dans la continuité des efforts de la diplomatie togolaise pour positionner le Togo comme un acteur clé de la paix et de la sécurité mondiales.

Le GPSA, créé à l’initiative du président Faure Gnassingbé, a pour mission de concrétiser la vision d’un monde où la paix n’est pas seulement une aspiration, mais une réalité tangible