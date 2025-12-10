Un nouveau pas dans la coopération Togo–Colombie

Francia Márquez, vice-présidente de Colombie, a été reçu mercredi par Faure Gnassingbé, président du Conseil.

Mme Márquez est en visite au Togo dans le cadre du neuvième Congrès panafricain.

Au cours de leur rencontre, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets d’intérêt commun, avec un accent particulier sur le renforcement du partenariat bilatéral. Elles ont mis en avant la nécessité de répondre ensemble aux défis géopolitiques actuels, qu’il s’agisse de paix, de sécurité, d’économie ou de protection de l’environnement.

La veille, le Togo et la Colombie avaient signé un mémorandum d’entente établissant des consultations politiques régulières, une étape importante pour structurer et approfondir leurs relations diplomatiques.

Faure Gnassingbé et Francia Márquez ont également discuté des mécanismes à mettre en place pour assurer une mise en œuvre efficace des recommandations issues du Congrès panafricain.

Militante écologiste, Francia Márquez est devenue vice-présidente de la Colombie en août 2022, aux côtés du président Gustavo Petro, faisant d’elle la première femme afro-colombienne à occuper ce poste.

Son arrivée à la vice-présidence marque un tournant historique. Francia Márquez devient un symbole de diversité et de changement dans un pays longtemps dominé par des élites politiques traditionnelles.

Au sein du gouvernement, elle travaille sur les questions d’égalité, de lutte contre la pauvreté, de défense des territoires, ainsi que sur les dossiers concernant les populations afro-colombiennes et indigènes.