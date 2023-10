Un pays réunifié toujours plus proche du Togo

Le 33e anniversaire de la réunification de l’Allemagne a été célébrée mardi soir dans les jardins de l’ambassade à Lomé.

Le nouvel ambassadeur, Claudius Fischbach, a salué les relations d’amitié entre Berlin et Lomé.

'Nous allons continuer d’œuvrer aux côtés du gouvernement à l'amélioration les conditions de vie des populations sous une forme plus approfondie et leur donner en même temps la possibilité, par des élections démocratiques, de s'exprimer librement et de participer à la construction de leur pays. Je suis tout à fait prêt à entamer un dialogue sur ce que nous pouvons réaliser ensemble', a déclaré le diplomate.

La réunification de l'Allemagne est le processus qui a conduit à l'intégration de la République démocratique allemande (RDA) dans la République fédérale d'Allemagne (RFA) le 3 octobre 1990. Cette réunification a mis fin à la division de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale.

Le processus de réunification a été initié par la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989.

Elle a entraîné une série d'événements qui ont conduit à l'effondrement du régime communiste de RDA.

La réunification a eu un impact profond sur l'Allemagne et l'Europe. Elle a mis fin à la division de ce pays, qui avait été le symbole de la guerre froide.

Elle a également renforcé l'unité de l’Europe.