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Visite du chef de la diplomatie mauritanienne

Faure Gnassingbé a reçu jeudi à Lomé le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, porteur d'un message personnel du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, indique un communiqué officiel.

Mohamed Salem Ould Merzoug © DR

Faure Gnassingbé a reçu jeudi à Lomé le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, porteur d'un message personnel du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, indique un communiqué officiel.

Les échanges ont porté sur l'état et les perspectives du partenariat bilatéral, ainsi que sur plusieurs dossiers inscrits à l'agenda international, notamment au sein de l'Union africaine, de l'Organisation de la coopération islamique et des Nations unies. Les deux parties ont affiché une convergence de vues sur les grandes questions régionales et une même adhésion aux valeurs de paix et de solidarité.

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