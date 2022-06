Visite du président togolais à Abu Dhabi

Faure Essozimna Gnassingbé s’est entretenu mercredi à Abu Dhabi avec le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), président des Emirats Arabes Unis.

‘Les deux dirigeants ont échangé sur des questions d’intérêt commun et ont convenu d’œuvrer au renforcement des relations d’amitié entre leurs pays et à la promotion des opportunités de coopération, en particulier dans les domaines de l’économie, du développement et des énergies renouvelables’, indique un communiqué officiel.

Le cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, président des Emirats, est décédé au mois de mai. C’est son demi-frère, MBZ qui lui a succédé.

MBZ était considéré comme le dirigeant de facto du pays depuis 2014, année où le cheikh Khalifa a été mis sur la touche à la suite d'une attaque cérébrale.

La délégation togolaise comprend le ministre de l’Economie et des Finances, celui des Transports et la secrétaire générale de la Présidence.