Week-end prolongé

L’ambassade des États-Unis et les services consulaires sont est fermés lundi à l’occasion du Presidents’ Day.

Réouverture mardi © republicoftogo.com

Le Presidents’ Day (ou Washington’s Birthday dans son appellation officielle) est une fête fédérale célébrée aux États-Unis chaque troisième lundi du mois de février.

Le Presidents’ Day est aussi devenu un rendez-vous commercial important aux États-Unis, avec de nombreuses promotions dans les magasins, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’ameublement.

