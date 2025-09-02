20 % d’allègement fiscal sur les véhicules d'occasion en souffrance

Pour désengorger les parcs automobiles du Port autonome de Lomé (PAL) et faciliter l’accès aux véhicules d’occasion, l’Office Togolais des Recettes (OTR) a annoncé une mesure incitative en faveur des acheteurs potentiels.

Depuis le 1er septembre, un allègement fiscal de 20 % est appliqué aux véhicules de plus de cinq ans encore sous douane ainsi qu’aux véhicules en transit.

Cette disposition, qui s’inscrit dans le cadre du Code national des douanes, permet aux importateurs et particuliers de bénéficier d’une réduction des coûts liés au dédouanement. Elle vise également à rendre plus accessible l’achat de véhicules d’occasion, largement prisés par les ménages togolais.

L’allègement est applicable jusqu’au 15 novembre 2025. Au-delà de cette date, les véhicules concernés devront s’acquitter des droits et taxes de douane habituels.

Outre l’avantage financier, la mesure permettra de vider une partie des parcs autos du PAL, encombrés par de nombreux véhicules en souffrance.