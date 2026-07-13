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27,5 milliards levés sur le marché régional

Le Trésor public a réalisé une émission de titres publics (OAT, BAT) réussie sur le marché de l'UMOA vendredi dernier. 

Un apport pour le budget de l'Etat © republicoftogo.com

Le Trésor public a réalisé une émission de titres publics (OAT, BAT) réussie sur le marché de l'UMOA vendredi dernier. 

Sur un montant mis en adjudication de 25 milliards de Fcfa, les investisseurs ont soumissionné à hauteur de 46,7 milliards, portant le taux de couverture à 186,85 %.

Au terme de l'opération, le Trésor a finalement retenu 27,5 milliards.

Ce niveau de sursouscription traduit la confiance des investisseurs régionaux envers la signature togolaise

Cette sortie permet à l'État de mobiliser des ressources à des conditions relativement maîtrisées.

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